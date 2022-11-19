Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 2018 года? Квиз

Сегодня мы завершаем серию квизов о прошлых ЧМ. Освежаем в памяти последний чемпионат мира, который в 2018 году проводила страна-агрессор Россия. На том Мундиале лучшей командой стала Франция. Подопечные Дидье Дешама в результативном финале одолели хорватов 4:2.