Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 2018 года? Квиз
фото - Getty Images
Сегодня мы завершаем серию квизов о прошлых ЧМ. Освежаем в памяти последний чемпионат мира, который в 2018 году проводила страна-агрессор Россия. На том Мундиале лучшей командой стала Франция. Подопечные Дидье Дешама в результативном финале одолели хорватов 4:2.
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