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Бельерин: Не знаю, как насладиться Чемпионатом мира, при подготовке к которому погибли 6500 человек
Речь о рабочих-мигрантах
Фото: fcbarcelona.com
Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре:
"У меня смешанные чувства. Если говорить обо мне как футболисте, отсутствие в Катаре и в сборной меня огорчает, но есть часть меня, которая счастлива.
Я не знаю, смог бы я насладиться футболом, учитывая бремя 6500 человек, которые погибли, участвуя в процессе подготовки чемпионата мира.
Люди из таких стран, как Пакистан или Бангладеш, большинство из них мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, искали достойную жизнь для себя и своих семей", – сказал Бельерин.
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