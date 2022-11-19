Бельерин: Не знаю, как насладиться Чемпионатом мира, при подготовке к которому погибли 6500 человек

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре:

"У меня смешанные чувства. Если говорить обо мне как футболисте, отсутствие в Катаре и в сборной меня огорчает, но есть часть меня, которая счастлива.

Я не знаю, смог бы я насладиться футболом, учитывая бремя 6500 человек, которые погибли, участвуя в процессе подготовки чемпионата мира.

Люди из таких стран, как Пакистан или Бангладеш, большинство из них мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, искали достойную жизнь для себя и своих семей", – сказал Бельерин.