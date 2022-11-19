 Бельерин: Не знаю, как насладиться Чемпионатом мира, при подготовке к которому погибли 6500 человек ᐉ UA-Футбол
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Бельерин: Не знаю, как насладиться Чемпионатом мира, при подготовке к которому погибли 6500 человек

Чемпионат мира FIFA
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Речь о рабочих-мигрантах

Бельерин: Не знаю, как насладиться Чемпионатом мира, при подготовке к которому погибли 6500 человек

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Защитник "Барселоны" Эктор Бельерин раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре:

"У меня смешанные чувства. Если говорить обо мне как футболисте, отсутствие в Катаре и в сборной меня огорчает, но есть часть меня, которая счастлива.

Я не знаю, смог бы я насладиться футболом, учитывая бремя 6500 человек, которые погибли, участвуя в процессе подготовки чемпионата мира.

Люди из таких стран, как Пакистан или Бангладеш, большинство из них мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, искали достойную жизнь для себя и своих семей", – сказал Бельерин.

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В статье: ЧМ-2022 Эктор Бельерин
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Источник:
Diario Sport

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