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Инфантино: Европейцы должны три тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру раньше
Функционер ответил на критику ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о критике ЧМ-2022 в Катаре со стороны европейцев:
"Европейцы преподают много-много уроков. Я европеец. Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны извиняться следующие 3 тысячи лет, прежде чем учить людей морали.
Кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, честно говоря, Катар тоже. Несколько дней назад был на мероприятии, где мы объяснили, что мы делаем для инвалидов на этом чемпионате мира.
Здесь собрались 400 журналистов, то событие освещали 4 журналиста. В мире 1 миллиард инвалидов. Всем наплевать. Всем наплевать. Четыре журналиста.
Европа могла бы поступить в отношении рабочих-мигрантов так же, как Катар. Создать несколько каналов, несколько легальных каналов, по которым часть этих рабочих могла бы приехать в Европу. Они бы зарабатывали мало, но получили бы работу, будущее, надежду", – сказал Инфантино.
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