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Аудиопревью к Мундиалю: катарские инновации, влияние травм, фавориты и андердоги. Подкаст к ЧМ-2022
Турнир стартует в воскресенье, 20 ноября
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре.
На стадии группового этапа подкаст будет выходить каждый день в режиме live в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.
Отделим фаворитов от аутсайдеров, но отметим, кто входит в когорту темных лошадок. Сможет ли что-то получиться у Криштиану Роналду с Португалией? Или наконец-то настало время Лионеля Месси и Аргентины? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется в субботу, 19 ноября – в 20:00 по киевскому времени.
Студия: Александр Рыженко и Сергей Швец
Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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