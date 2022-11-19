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Аудиопревью к Мундиалю: катарские инновации, влияние травм, фавориты и андердоги. Подкаст к ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Турнир стартует в воскресенье, 20 ноября

Аудиопревью к Мундиалю: катарские инновации, влияние травм, фавориты и андердоги. Подкаст к ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре.

На стадии группового этапа подкаст будет выходить каждый день в режиме live в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.

Отделим фаворитов от аутсайдеров, но отметим, кто входит в когорту темных лошадок. Сможет ли что-то получиться у Криштиану Роналду с Португалией? Или наконец-то настало время Лионеля Месси и Аргентины? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется в субботу, 19 ноября – в 20:00 по киевскому времени.

Студия: Александр Рыженко и Сергей Швец

Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: анонс ЧМ-2022 Катар Эквадор Чемпионат Мира-2022 Чемпионат мира 2022 Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол
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