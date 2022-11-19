ПСЖ заинтересован в трансфере Роналду зимой

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до сих пор находится в сфере интересов "ПСЖ". Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

Парижане всё ещё заинтересованы в переходе португальца зимой, но советник "ПСЖ" Луиш Кампуш обеспокоен возможным трансфером, поскольку хочет сделать состав моложе.

Ранее Криштиану Роналду во время интервью Пирсу Моргану сделал ряд громких заявлений, после которых появились слухи о желании английского клуба прекратить сотрудничество со звёздным португальцем.