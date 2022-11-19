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Охранникам на ЧМ в Катаре платят 35 пенсов в час. Это меньше 16 гривен
Смена длится 12 часов
FIFA
Трудовые мигранты, работающие охранниками фан-зоны чемпионата мира-2022 в центре столицы Катара, Дохи, утверждают, что получают зарплату 35 пенсов в час. Это равно меньше, чем 16 гривнам.
Как сообщает издание The Guardian, эти охранники также утверждают, что работают по 12 часов подряд, и у них всего один выходной день за месяц. Они не являются сотрудниками ФИФА.
Один из опрошенных охранников в интервью заявил: "Мы просто ходим между своими постами и нашим жильем. Вы можете показать мне любое место в Катаре, и я не буду знать, где оно находится".
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