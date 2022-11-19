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Сантуш: Роналду хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира

Чемпионат мира FIFA
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Тренер рассчитывает на высокий уровень Криштиану

Сантуш: Роналду хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира

Фото: twitter.com/Sporting_CP

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Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние Криштиану Роналду и рассказал, чего ожидает от форварда на Чемпионате мира:

"Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира.

Стал ли он голоднее до побед? Посмотрим. Он всегда был голоден, вот почему он оставался на вершине так долго.

Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за "Манчестер Юнайтед» четыре матча", – сказал Сантуш.

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В статье: Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Национальная сборная Португалии
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Источник:
The Mirror

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