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Сантуш: Роналду хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира
Тренер рассчитывает на высокий уровень Криштиану
Фото: twitter.com/Sporting_CP
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние Криштиану Роналду и рассказал, чего ожидает от форварда на Чемпионате мира:
"Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира.
Стал ли он голоднее до побед? Посмотрим. Он всегда был голоден, вот почему он оставался на вершине так долго.
Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за "Манчестер Юнайтед» четыре матча", – сказал Сантуш.
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