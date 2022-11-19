Сантуш: Роналду хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние Криштиану Роналду и рассказал, чего ожидает от форварда на Чемпионате мира:

"Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира.

Стал ли он голоднее до побед? Посмотрим. Он всегда был голоден, вот почему он оставался на вершине так долго.

Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за "Манчестер Юнайтед» четыре матча", – сказал Сантуш.