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Инфантино: В Катаре будут рады всем, независимо от религии, расы, сексуальной ориентации

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Приглашает каждого

Инфантино: В Катаре будут рады всем, независимо от религии, расы, сексуальной ориентации

skysports

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что в Катаре во время Чемпионата мира-2022 будут рады всем болельщикам:

“Они (оргкомитет турнира) подтвердили, и я могу подтвердить, что здесь будут рады всем. Если какой-то странный человек здесь или где-то еще говорит обратное, это не мнение страны и точно не мнение ФИФА. Это четкое требование ФИФА, что приглашаются все.

Добро пожаловать каждого, кто приезжает в Катар, независимо от религии, расы, сексуальной ориентации, убеждений, какие он или она имеет, добро пожаловать каждого. Это было наше требование, и государство Катар придерживается этого требования.

Вы скажете мне: "Да, но есть закон, которое запрещает это, и вы должны сидеть в тюрьме за это". Да, эти законы существуют. Они есть во многих странах мира. Эти законы существовали в Швейцарии, когда они организовывали чемпионат мира по футболу в 1954 году. Как и в том, что касается рабочих, процессы идут”, – сказал Инфантино.

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В статье: Джанни Инфантино
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Источник:
ESPN

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