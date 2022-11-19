Роберто Карлос: Наибольшее давление во время ЧМ оказывается на сборную Бразилии

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением, почему "селесао" будут лидерами на Чемпионате мира-2022 в Катаре:

“Наибольшее давление, по-моему, оказывается на сборную Бразилии – 20 лет без побед. Последняя фотография в штаб-квартире сборной Бразилии наша! Но сейчас хороший момент для бразильской команды вернуться, победить и подарить счастье бразильскому народу”, - сказал Карлос.

Отметим, что в последний раз Бразилия побеждала на Мундиале в 2002 году, взяв верх над соперниками в каждом поединке турнира. Тогда Карлос провел почти все матчи без замен – исключением стал только поединок третьего тура группового этапа против Коста-Рики, когда Роберто не вышел на поле.

После Чемпионата мира бразильцы трижды доходили до четвертьфинала (2006, 2010, 2018) и однажды до полуфинала (2014).