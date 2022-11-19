Месси снова тренировался индивидуально. До матча Аргентины 3 дня

Испанское издание Marca сообщает, что капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси сегодня снова пропустил командную тренировку.

35-летний аргентинец, как и вчера , провел индивидуальное занятие. По информации издания, Лео имеет такой тип тренировок из-за необходимости баланса его активности в связи с перегрузкой икроножных мышц.

Напомним, в среду Лео отыграл полностью контрольный поединок против команды ОАЭ и записал на свой счет забитый мяч.

Сборная Аргентины стартует на Чемпионате мира 22 ноября - в игре против национальной команды Саудовской Аравии.

В этом сезоне на клубном уровне Месси провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 14 ассистистов.