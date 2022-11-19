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Месси снова тренировался индивидуально. До матча Аргентины 3 дня
Лео требуется контроль над нагрузками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Dokoupil
Испанское издание Marca сообщает, что капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси сегодня снова пропустил командную тренировку.
35-летний аргентинец,
Напомним, в среду Лео отыграл полностью контрольный поединок против команды ОАЭ и записал на свой счет забитый мяч.
Сборная Аргентины стартует на Чемпионате мира 22 ноября - в игре против национальной команды Саудовской Аравии.
В этом сезоне на клубном уровне Месси провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 14 ассистистов.
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