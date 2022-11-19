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Бензема может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы
Проблемы достаточно серьезные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выступление форварда сборной Франции Карима Бензема на ЧМ-2022 в Катаре стоит под большим вопросом.
Футболист не примет участия в матче с Австралией 22 ноября из-за мышечной травмы. Он почувствовал острую боль в левом квадрицепсе во время тренировки сегодня днем.
Вскоре будет проведена МРТ, которая окончательно прояснит характер и тяжесть травмы, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что Бензема, скорее всего, не сыграет на турнире в Катаре.
В текущем сезоне Карим провел 7 матчей в Ла Лиге за "Реал" и забил 5 голов.
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