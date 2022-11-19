Бензема может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

Выступление форварда сборной Франции Карима Бензема на ЧМ-2022 в Катаре стоит под большим вопросом.

Футболист не примет участия в матче с Австралией 22 ноября из-за мышечной травмы. Он почувствовал острую боль в левом квадрицепсе во время тренировки сегодня днем.

Вскоре будет проведена МРТ, которая окончательно прояснит характер и тяжесть травмы, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что Бензема, скорее всего, не сыграет на турнире в Катаре.

В текущем сезоне Карим провел 7 матчей в Ла Лиге за "Реал" и забил 5 голов.