ФИФА может оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии, если Кейн на матчах ЧМ оденет радужную повязку

Футбольная ассоциация Англии может быть оштрафована ФИФА, если капитан английской сборной Гарри Кейн в первом матче своей команды на чемпионате мира будет носить радужную повязку.

В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.

Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.