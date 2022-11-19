 ФИФА может оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии, если Кейн на матчах ЧМ оденет радужную повязку ᐉ UA-Футбол
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ФИФА может оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии, если Кейн на матчах ЧМ оденет радужную повязку

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Есть серьезные разногласия в данном вопросе

ФИФА может оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии, если Кейн на матчах ЧМ оденет радужную повязку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии может быть оштрафована ФИФА, если капитан английской сборной Гарри Кейн в первом матче своей команды на чемпионате мира будет носить радужную повязку.

В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.

Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.

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В статье: ФИФА ЧМ-2022 Гарри Кейн Национальная сборная Англии
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
19.11.2022 в 23:08
Как же они все достали...
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0
0
magnum power (БОМЖ)
19.11.2022 в 22:42
"У Катарі будуть раді всім, незалежно від релігії, раси, сексуальної орієнтації"))))
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
19.11.2022 в 22:35
Коротше: за підтримку геїв треба платити. Кому? - ... (геям)! Логічно.
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+1
0

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