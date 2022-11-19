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ФИФА может оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии, если Кейн на матчах ЧМ оденет радужную повязку
Есть серьезные разногласия в данном вопросе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии может быть оштрафована ФИФА, если капитан английской сборной Гарри Кейн в первом матче своей команды на чемпионате мира будет носить радужную повязку.
В субботу ФИФА объявила, что капитанам команд на групповом этапе турнира необходимо носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.
Некоторые сборные, например, Германия, Дания, Уэльс и Нидерланды, сообщили, что их капитаны будут носить радужные повязки в поддержку прав человека и движения ЛГБТК+.
Футбольная ассоциация Англии заявила, что уважает инициативу ФИФА, но их организация будет придерживаться своего плана и использовать радужные повязки.
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