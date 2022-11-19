Директор ФИФА по коммуникациям: Я гей, как и многие мои коллеги

Директор ФИФА по коммуникациям Брайан Свонсон во время пресс-конференции объявил, что он принадлежит к ЛГБТ:

“Я некоторое время работал с Джанни Инфантино и всегда чувствовал, что мне помогают и поддерживают. Я гей, как и многие мои коллеги в ФИФА, и я всегда чувствовал поддержку.

Я сейчас в привилегированном положении как гей, который находится здесь в Катаре на большом событии. Инфантино не гей, но это не значит, что ему все равно. Ему не все равно”, - сказал Свонсон.