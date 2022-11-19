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Директор ФИФА по коммуникациям: Я гей, как и многие мои коллеги

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(3 голосов)

Также рассказал и об ориентации Инфантино

Директор ФИФА по коммуникациям: Я гей, как и многие мои коллеги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор ФИФА по коммуникациям Брайан Свонсон во время пресс-конференции объявил, что он принадлежит к ЛГБТ:

“Я некоторое время работал с Джанни Инфантино и всегда чувствовал, что мне помогают и поддерживают. Я гей, как и многие мои коллеги в ФИФА, и я всегда чувствовал поддержку.

Я сейчас в привилегированном положении как гей, который находится здесь в Катаре на большом событии. Инфантино не гей, но это не значит, что ему все равно. Ему не все равно”, - сказал Свонсон.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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xo66it (Оболонский Рейх)
19.11.2022 в 23:24
Що в фіфа багато геїв широкий загал знав і стверджував завжди
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янковский ян (Запорожье)
19.11.2022 в 23:06
По моему они не на то делают ставку. Думаю этот чемпионат мы все запомним и не только футболом
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