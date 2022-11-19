Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор ФИФА по коммуникациям: Я гей, как и многие мои коллеги
Также рассказал и об ориентации Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор ФИФА по коммуникациям Брайан Свонсон во время пресс-конференции объявил, что он принадлежит к ЛГБТ:
“Я некоторое время работал с Джанни Инфантино и всегда чувствовал, что мне помогают и поддерживают. Я гей, как и многие мои коллеги в ФИФА, и я всегда чувствовал поддержку.
Я сейчас в привилегированном положении как гей, который находится здесь в Катаре на большом событии. Инфантино не гей, но это не значит, что ему все равно. Ему не все равно”, - сказал Свонсон.
Популярное сейчас
- Экс-нападающий Динамо завершил карьеру в 31 год
- Йовичевич – о впечатлениях от Днепра-1: Нужно выдержать этот удар
- УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище
- Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО