Хорошо ли вы знакомы с заявками участников чемпионата мира-2022? Квиз от UA-Футбол

Все участники уже объявили свои заявки на грядущий чемпионат мира в Катаре, который стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября. По этому поводу мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы ознакомились с заявками сборных на мундиаль, пройдя наш квиз.