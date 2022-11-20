 Хорошо ли вы знакомы с заявками участников чемпионата мира-2022? Квиз от UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Хорошо ли вы знакомы с заявками участников чемпионата мира-2022? Квиз от UA-Футбол

Чемпионат мира FIFA
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Есть пять минут и 20 вопросов

Хорошо ли вы знакомы с заявками участников чемпионата мира-2022? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все участники уже объявили свои заявки на грядущий чемпионат мира в Катаре, который стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября. По этому поводу мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы ознакомились с заявками сборных на мундиаль, пройдя наш квиз.

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