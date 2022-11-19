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Роналду вернулся в общую группу сборной Португалии. Варан уже тренируется с Францией
Ключевые футболисты своих команд уже готовы играть
Фото: Football Espana
Нападающий Криштиану Роналду вернулся в общую группу своей сборной после того, как лечился от гастроэнтерита. Об этом сообщает Globo.
Капитан португальцев пропустил товарищеский матч против Нигерии, но по прибытии команды в Катар провел вместе подопечными Сантуша полноценную тренировку.
Также, как сообщает RMC Sport, центрбэк сборной Франции Рафаэль Варан тоже занимается с командой без ограничений. У защитника ситуация была более сложная, ведь он травмировал заднюю поверхность бедра еще 23 октября в матче МЮ против “Челси” и с того момента не выходил на поле.
Отметим, что французы стартуют на Мундиале в Катаре матчем против Австралии 22 ноября, а португальцы против Ганы 24 ноября.
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