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Официально: Бензема пропустит ЧМ-2022
Игрок получил травму на тренировке
Twitter Le Parisien
Форвард национальной сборной Франции Карим Бензема не примет участие в Чемпионате мира 2022. Об этом сообщает пресс-служба "Ле Бле".
34-летний нападающий во время сегодняшней тренировки в составе "Ле Бле"
Что интересно, Бензема станет первым с 1978 года действующим обладателем Золотого мяча, не сыгравшим на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен – его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.
В текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.
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