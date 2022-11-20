Официально: Бензема пропустит ЧМ-2022

Форвард национальной сборной Франции Карим Бензема не примет участие в Чемпионате мира 2022. Об этом сообщает пресс-служба "Ле Бле".

34-летний нападающий во время сегодняшней тренировки в составе "Ле Бле" почувствовал острую боль в квадрицепсе левого бедра. После проведённого исследования стало известно, что форвард не сможет помочь своей команде на турнире.

Что интересно, Бензема станет первым с 1978 года действующим обладателем Золотого мяча, не сыгравшим на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен – его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.

В текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.