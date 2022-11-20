Сегодня стартует Чемпионат мира 2022 в Катаре

В воскресенье, 20 ноября, стартует 22-й по счету Чемпионат мира. Впервые Мундиаль состоится не летом, а осенью и зимой, впервые турнир принимает страна с Ближнего Востока – Катар.

Именно хозяева сыграют в матче открытия – соперником Катара будет сборная Эквадора. Начало игры в 18.00.

Структура ЧМ-2022 традиционна – восемь групп по четыре команды, из которых в плей-офф выходят по две лучшие. Далее 1/8, четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал, который состоится 18-го декабря.

Действующим чемпионом является сборная Франции, на групповом этапе ей будут противостоять Дания, Тунис и Австралия. Как известно, чемпионами мира становились восемь сборных. Самая титулованная Бразилия, которая пять раз становилась сильнейшей на планете. У Германии и Италии по четыре титула. Итальянская сборная в этот раз на ЧМ играть не будет, поскольку не прошла европейский отбор. У Аргентины, Франции и Уругвая по два чемпионства, по одному разу турнир выигрывали Англия и Испания.

Читайте также Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир

Матчи будут проходить в четыре часовых слота – в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 по киевскому времени. В Украине официальными трансляторами являются общедоступные региональные каналы Суспільного и платная платформа MEGOGO.

UA-Футбол будет проводить текстовые онлайн трансляции матчей Чемпионата мира 2022. Также на сайте вы сможете прочитать прогнозы и отчеты по всем матчам, следить за актуальными новостями и статистикой (турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и ассистенты).