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Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции
Травма Карима не даст ему продолжить выступления
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшие дни будет вызван в сборную Франции.
26-летний игрок заменит в заявке команды на ЧМ-2022 Карима Бензема, получившего разрыв мышцы бедра на вчерашней тренировке.
Ожидается, что во вторник в матче с Австралией в составе французов вместо Бензема с первых минут сыграет нападающий Оливье Жиру.
В 5 матчах сезона АПЛ на счету Марсьяля 2 гола и 2 ассиста за "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Marca
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