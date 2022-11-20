 Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Травма Карима не даст ему продолжить выступления

Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшие дни будет вызван в сборную Франции.

26-летний игрок заменит в заявке команды на ЧМ-2022 Карима Бензема, получившего разрыв мышцы бедра на вчерашней тренировке.

Ожидается, что во вторник в матче с Австралией в составе французов вместо Бензема с первых минут сыграет нападающий Оливье Жиру.

В 5 матчах сезона АПЛ на счету Марсьяля 2 гола и 2 ассиста за "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема ЧМ-2022 Антони Марсьяль Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде