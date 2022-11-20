Марсьяль может заменить Бензема в составе сборной Франции

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль в ближайшие дни будет вызван в сборную Франции.

26-летний игрок заменит в заявке команды на ЧМ-2022 Карима Бензема, получившего разрыв мышцы бедра на вчерашней тренировке.

Ожидается, что во вторник в матче с Австралией в составе французов вместо Бензема с первых минут сыграет нападающий Оливье Жиру.

В 5 матчах сезона АПЛ на счету Марсьяля 2 гола и 2 ассиста за "Манчестер Юнайтед".