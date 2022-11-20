УПЛ едет на Мундиаль: все игроки нашего чемпионата, выступавшие на ЧМ

Недавно в инфопространстве мелькнула показательная новость – оказывается, впервые с 1998-го на чемпионате мира не будет ни одного представителя УПЛ. И это довольно красноречивый факт, который еще раз подтверждает регресс украинского первенства. Были определенные надежды на Томаша Кендзеру, но нынешняя форма поляка такова, что Чеслав Михневич решил себе не вредить.

По этому случаю вспомним всех, кого делегировала Премьер-лига и определим вклад привлеченных игроков. Однако предварительно подчеркнем - обойдемся без украинцев, ведь судьбоносный перформанс на ЧМ-2006 изучен вдоль и поперек.

Чемпионат мира 2002

Нигерия

Джулиус Агахова (3 матча, 1 гол, 270 минут)

Айзек Окоронкво (3 матча, 270 минут)

Джулиус Агахова и Айзек Окоронкво выступали в "Шахтере" с переменным успехом - несмотря на то, что в активе нигерийцев суммарно дванадцать титулов, их и близко не назовешь ключевыми исполнителями "оранжево-черных".

А вот на полях Кореи и Японии оба сыграли от звонка до звонка – правда, против Англии, Аргентины и Швеции судьба "суперорлов" была заранее спрогнозирована. Тем не менее, ребята наработали на личную оценку - Окоронкво помог выстоять в борьбе с "тремя львами" (0:0), а Агахова поразил ворота скандинавов (1:2).

Гол, организованный во втором туре, подарил призрачную надежду, однако никто не придумал, как остановить Хенрика Ларссона – звездный бомбардир отгрузил дубль.

Чемпионат мира 2006

Хорватия

Стипе Плетикоса – 3 матча, 3 пропущенных (270 минут)

Ерко Леко – 1 матч (25 минут)

Стипе Плетикосе не посчастливилось стать в Донецке своим - иначе хорвата так легко не "списали бы" в конкуренции с Богданом Шустом, Яном Лаштувкой и молодым Андреем Пятовым.

Зато у сборной вратарь имел определенное имя - он хорошо зарекомендовал себя на ЧМ-2002 и, несмотря на пропущенный Евро-2004, поехал в Германию в качестве первого номера. Как признался сам Стипе, на пользу пошла аренда, проведенная в Хайдуке (хотя на самом деле он должен был присоединиться к Фулхэма, но это сделал Лаштувка).

Надо признать, что Плетикоса закрепил статус - минимально ошибся с Бразилией (ну как справиться с Кака?), зафиксировал ничью с Японией и дважды достал из сетки против Австралии. Впрочем, здесь не обойтись без контекста – в первом случае был реализован пенальти, а во втором голе Стипе расстреляли в упор (не доработала защита "шашечных").

Да и если бы Плетикос не отвечал требованиям, то точно бы не играл на ЧЕ-2008 и ЧМ-2014.

Что касается Леко, то динамовцу выделили 25 минут (с Австралией). И без шуток, это удача - почти весь розыгрыш 2005/06 Ерко ссорился с Суркисом, из-за нежелания продолжать контакт сидел в дубле и в конце концов уже в новом сезоне свободным агентом перебрался в "Монако".

Сербия и Черногория

Горан Гавранчич – 3 матча (270 минут)

Игорь Дуляй – 3 матча (270 минут)

Звонимир Вукич – 1 матч (21 минута)

Когда ты попадаешь в группу смерти и не имеешь большого международного опыта, то результат очевиден. К сожалению, Сербия и Черногория оказалась в квартете с Нидерландами, Аргентиной и крепким Кот-д'Ивуаром.

Не сказать, что балканцы не могли похвастаться наличием серьезных имен (чего стоят Кежман и Милошевич), однако были поочередно избиты каждым из оппонентов. Где-то с драмой, где-то с отчаянием и болью – это не меняет сущности.

Гавранчич и Дуляй меняли амплуа в зависимости от сценария, старались, но что заслужили? Или Вукич, которого выпустили при счете 0:3 против Альбиселесте?

Уместна ли критика, если пострадали все? Сербия и Черногория распались на отдельные государства в июне 2006 года, а рекордный проигрыш Аргентине (0:6) остался с ними навсегда.

Польша

Мариуш Левандовский – 2 матча (39 минут)

Мариуш Левандовский закрывает собой двадцатку исполнителей, сыгравших больше всего поединков (66) в составе сборной. Но непосредственно на ЧМ тренер Павел Янас доверил опорнику 39 минут (против Германии и Коста-Рики) – лучшие времена "горняка" были еще впереди.

Не получили практику - Северин Ганцарчик (Польша/Металлист)

Чемпионат мира 2010

Нигерия

Аила Юссуф – 1 матч (90 минут)

Если не вдаваться в детали, то Аила Юссуф - не самый плохой легионер, случавшийся в истории "Динамо". Однако в сезоне 2009/10, накануне Мундиаля в ЮАР, было очевидно, что центрбэк не удерживает надлежащий уровень. На это намекали медицинская карта, статистика (двенадцатое место по количеству минут – 1757) и статус дублера Хачериди/Алмейды.

Это все транслировалось и на сборную – универсал имел регалии двух Кубков Африки (бронзу 2006 и 2010 годов), но его сомнительные кондиции и постепенный спад стоили очень дорого. Как следствие, в ноябре 2011 года состоялось завершение международной карьеры.

Так что в Южно-Африканской республике Аила провел один матч - с Кореей. После двух поражений – Аргентине (0:1) и Греции (1:2) – "суперорлы" в случае победы все еще сохраняли призрачные шансы на выход, однако ограничились ничьей (2:2). Сам Юссуф запомнился суетливостью и "горчичником" на исходе первого тайма.

Чемпионат мира 2014

Хорватия

Эдуардо да Силва – 1 матч, 1 ассист (22 минуты)

Эдуардо не повезло со здоровьем, но нападающий всегда обладал ценным умением – мгновенно включался в эпизод и выжимал из него максимум. Это было особенно заметно в "Шахтере" - класс бразильского хорвата настолько отличался, что он, считаясь джокером, стабильно боролся за ведущие позиции в бомбардирском списке УПЛ.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Эдуардо, получив в распоряжение 22 минуты, успел смастерить голевую передачу – адресовал мяч Марио Манджукичу, а тот подытожил разгром Камеруна (4:0).

Бразилия

Бернард – 3 матча (156 минут)

В 2014 году Бернард имел репутацию молодой звездочки и котировался Луисом Фелипе Сколари. Что интересно, после ужасного выступления Бразилии на домашнем форуме о самом дорогом приобретении "Шахтера" забыли - в дальнейшем парня больше не вызвали в лагерь "пентакампеонов". И здесь нет никакой зрады, свойственной импульсивным латиноамериканцам - Бернард стремительно "скис" в УПЛ и самостоятельно уничтожил собственные перспективы.

Это произошло потом, а вот восемь лет назад бразилец удовлетворился появлением против Хорватии и Мексики. И Германии, где в полуфинале перед Бернардом возникла фактически неподъемная задача – заменить травмированного Неймара. Результат вы знаете.

Нигерия

Майкл Бабатунде – 2 матча, 1 ассист (140 минут)

Бабатунде вырос благодаря Максимову/Тарану, был отшлифован Кварцяным и заслуженно присоединился к основной обойме суперорлов. Плеймейкер остался на скамейке запасных против Ирана, а вот во встрече с Боснией и Герцеговиной и Аргентиной вышел в старте.

Африканец принес определенную пользу - записал ассист в битве с "альбиселесте" (справедливости ради скажем, что львиную долю сделал Ахмед Муса). В том же матче Майкл при досадных обстоятельствах досрочно попрощался с Мундиалем – сломал руку и, как итог, пропустил начало УПЛ 2014/15.

Босния и Герцеговина

Тони Шунич – 2 матча (180 минут)

Тони Шунич мечтал лицом к лицу пересечься с Лионелем Месси, а увиделся с Бабатунде. Действуя дуэтом с Эмиром Спахичем, футболист "Зари" не растерялся в ответственный момент и не испортил кашу.

Глобально не к чему придраться - в боснице чувствовался потенциал и в стане луганчан открыто сожалели, когда в июле 2014-го легионер присоединился к "Кубане". О'кей, не воспринимаем россию как что-то серьезное, но что скажете насчет Бундеслиги? Вот так.

Португалия

Мигель Велозу – 3 матчича (225 минут)

От Мигеля Велозу ждали многое, но португалец не оправдал безумных надежд. Хавбек выдал крайне неоднородные отрезки – здорово дебютировал, впрочем, с каждым сезоном все меньше напоминал бронзового призера Евро-2012. Причем снижение требований произошло сознательно – Велозу откровенно скучал в Киеве и подозрительно расцвел, стоило ему вернуться в Серию A.

В 2014-м полузащитник еще не выглядел закостенелым и ценился Паулу Бенту. В то же время Мигеля невозможно охарактеризовать вне командного результата. Португалия ходила в теневых лидерах, однако даже не преодолела групповой барьер – в плей-офф отправились Германия и США. И что тут еще сказать? Все равно было сделано недостаточно, чтобы выполнить хотя бы минимальное задание.

Нидерланды

Джермейн Лэнс - 4 матча (127 минут)

Согласитесь, кого-нибудь сборная Нидерландов не будет приглашать. Луи ван Гал знал Джермейна благодаря совместному сотрудничеству в АЗ, но на деле проверил мало (847 минут). Словом, это не похоже на персональную лояльность и никто так просто не жертвовал бы драгоценной заявкой.

Лэнс действительно постарался, чтобы гарантировать путевку – в кампании 2013/14 принял участие в 41 матче, оформив 7 мячей и аналогичное количество передач. Учитывая, что "динамовец" постоянно плакался и намекал на уход, его можно даже поблагодарить - обычно у нас привыкли форсировать события, а не достигать цели честным путем.

Чередуясь преимущественно с Мемфисом Депаем, Лэнс появился против Испании, Австралии, Чили (в старте) и четвертьфинале с Коста-Рикой. В 1/2-й встрече за третье место Джермейн не был задействован, но никто его не упрекнет за бронзовую медаль - частично это помогло Суркису выгодно продать нападающего в "Сандерленд".

Не получили практику: Домагой Вида, Огнен Вукоевич (оба – Хорватия/”Динамо”)

Чемпионат мира 2018

Хорватия

Йосип Пиварич – 4 матча, 1 ассист (200 минут)

Ирония судьбы состоит в том, что Йосип Пиварич имеет в наработке серебряную медаль ЧМ-2018, хотя в наших широтах воспринимался в качестве мема. Впрочем, все закономерно – фулбек, призванный страховать Ивана Стринича, пользовался спросом в глазах Златко Далича и в целом продемонстрировал приемлемый уровень.

Полный поединок с Исландией, в котором Пиварич ассистировал Милану Баделю, важные отрезки против Дании (все едва не испортил нереализованный пенальти), России и Англии – разве это не уважение?

Только вот в Киеве упустили шикарную рекламу и поступили, как это свойственно руководству - летом 2020-го Пиварич покинул Украину свободным агентом ради загребской "Локомотивы", где он сегодня капитан.

Не получили практику: Фред, Тайсон (оба – Бразилия/”Шахтер”)

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Мы специально вынесли отдельно Дарио Срну – хорват является легендой не только на родине, но и в Украине. Представитель "шашечных" достиг всего, о чем может мечтать профессиональный футболист - стал одним из рекордсменов сборной по нескольким важным критериям, капитан, побывал на четырех Евро и двух чемпионатах мира (6 матчей, 536 минут). А еще отгрузил гол-красавец фирменным ударом со штрафного - в 2006-м пострадала Австралия.

Как бы вы ни относились к Дарио, но именно таких легионеров нам не хватает - квалифицированных и способных делать разницу. Только так Премьер-лига будет привлекательной и будет снова поставлять кадры для ЧМ.

Фото - Getty Images