Пулишич: Цель сборной США - бороться за победу на ЧМ

Вингер сборной США Кристиан Пулишич рассказал о целях своей команды на чемпионате мира в Катаре:

"В нашей команде много молодых игроков, которые голодны до побед, которые хотят усердно трудиться и стать лучше. Большинство из нас выросли вместе и играли в юношеских сборных. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, это создаёт хороший баланс.

Цель нашей команды – соревноваться с лучшими командами мира и бороться за победу в турнире. Безусловно, это не будет лёгкой прогулкой, но я думаю, если мы будем играть так, как умеем, с уверенностью в себе, как только доберёмся до плей-офф – произойти может всё, что угодно. Мы действительно будем сражаться. Мы хотим стать важной частью этого чемпионата мира", — сказал игрок.