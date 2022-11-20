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Пулишич: Цель сборной США - бороться за победу на ЧМ
Игрок готов приложить максимум усилий
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер сборной США Кристиан Пулишич рассказал о целях своей команды на чемпионате мира в Катаре:
"В нашей команде много молодых игроков, которые голодны до побед, которые хотят усердно трудиться и стать лучше. Большинство из нас выросли вместе и играли в юношеских сборных. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, это создаёт хороший баланс.
Цель нашей команды – соревноваться с лучшими командами мира и бороться за победу в турнире. Безусловно, это не будет лёгкой прогулкой, но я думаю, если мы будем играть так, как умеем, с уверенностью в себе, как только доберёмся до плей-офф – произойти может всё, что угодно. Мы действительно будем сражаться. Мы хотим стать важной частью этого чемпионата мира", — сказал игрок.
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