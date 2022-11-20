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Венгер: Для Месси, Роналду и Неймара этот ЧМ может стать последним шансом показать себя
Эксперт поделился прогнозом
Фото: Eurosport
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о том, что ЧМ-2022 может стать последним для многих звезд:
"Считаю, этот чемпионат мира – последний шанс для отличных игроков, которые демонстрировали нам свой талант на протяжении последних 10-15 лет. Они приедут на турнир, думая: "Теперь или никогда".
Здорово это видеть, потому что Месси, Роналду, Неймар и Бензема – в числе лучших игроков мира. Левандовски – тоже. Все они будут думать: "Это мой шанс".
Нашему виду спорта повезло, потому что он завязан на технике. Несмотря на возрастающую интенсивность, в конце матча ты смотришь, кто сделал разницу, кто принес победу, и это игроки с хорошим видением поля, обладающие техникой, которая позволяет им реализовать это видение.
Если науку плохо использовать, то она может нанести ущерб. Игроки будут слишком зависеть от данных и перестанут играть свободно. Поэтому науку нужно использовать правильно, она должна поощрять принятие дерзких решений. Если этого не будет, то она навредит качеству игры", – сказал Венгер.
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