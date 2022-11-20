Тите: Выиграем мы или нет, я хочу быть в мире с самим собой

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился своими ожиданиями перед стартом ЧМ-2022.

"В Бразилии много людей, которые говорят, что учиться футболу не нужно. Мол, это легкая игра, и все будет в порядке, если тренер не будет мешаться.

Думаю, тренеру помогают опыт и энергия. Нужно всегда тянуться к знаниям, постоянно хотеть узнать что-то новое. У меня уже нет такой энергии, как у тех, кто младше меня, но в моем тренерском штабе опыт сочетается с энергичностью. А еще у нас те, кто уже выигрывал чемпионат мира.

Выиграем мы или нет, я хочу быть в мире с самим собой. В мире с собой. Это мое большое желание. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я хочу сделать свою работу на максимум и остаться в мире с собой. Уверен, что смогу это сделать", – сказал Тите.