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Месси будет готов провести матч с Саудовской Аравией
Проблемы со здоровьем позади
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Dokoupil
У Лионеля Месси на данный момент нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре ЧМ-2022.
Вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.
К стартовой игре чемпионата мира, в которой сборная Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Этот матч состоится 22 ноября.
Вчера стало известно, что форвард тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц.
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