Месси будет готов провести матч с Саудовской Аравией

У Лионеля Месси на данный момент нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре ЧМ-2022.

Вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.

К стартовой игре чемпионата мира, в которой сборная Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Этот матч состоится 22 ноября.

Вчера стало известно, что форвард тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц.