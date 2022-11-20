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Месси будет готов провести матч с Саудовской Аравией

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Проблемы со здоровьем позади

Месси будет готов провести матч с Саудовской Аравией

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Dokoupil

Новина українською

У Лионеля Месси на данный момент нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре ЧМ-2022.

Вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.

К стартовой игре чемпионата мира, в которой сборная Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Этот матч состоится 22 ноября.

Вчера стало известно, что форвард тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц.

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В статье: Лионель Месси Аргентина ЧМ-2022
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Источник:
gastonedul

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