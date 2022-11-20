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Прогноз от Шахтера: горняки называют своих победителей ЧМ-2022

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Прогноз от Шахтера: горняки называют своих победителей ЧМ-2022

Паріматч

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Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует уже 20 ноября. 32 команды приехали в Катар за большой мечтой. Однако чьи-то амбиции выглядят более реалистичными, а шансы победить высокими.

Бразилия, Аргентина, Англия или Польша?

Первый легальный букмекер и титульный партнер ФК "Шахтер" Parimatch Ukraine расспросил "горняков", кого они считают главными претендентами на Кубок мира этого года.

– Жаль, что Украины нет на чемпионате мира, – признался Андрей Пятов и заверил, что верит в победу одной из европейских сборных. А вот Тарас Степаненко, Валерий Бондарь и Анатолий Трубин не согласились с опытным капитаном.

Итак, какие прогнозы на Мундиаль сделали "горняки", смотрите в эксклюзивном видео.

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В статье: ПариМатч
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