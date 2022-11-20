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Лукаку не сыграет в двух стартовых матчах сборной Бельгии на ЧМ-2022
Травма помешает нападающему
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит два стартовых матча своей команды на групповом этапе Чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает AFP.
У нападающего до сих пор есть проблемы с левым бедром. Медики "красных дьяволов" надеются, что Лукаку сможет вернуться в общую группу до 1 декабря – как раз тогда у бельгийцев запланирован матч третьего тура группы против Хорватии.
В то же время футболист точно не сыграет в первом раунде против Канады (23 ноября) и во втором против Марокко (27 ноября).
Отметим, что Ромелу не играл за "Интер" с 30 августа по 26 октября. Затем он принял участие в двух матчах, проведя 30 минут и забив один гол. После этого нападающий снова попал в лазарет.
Добавим, что Лукаку за прошедшие 13 месяцев сыграл всего один раз за сборную Бельгии.
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