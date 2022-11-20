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Валенсия стал самым возрастным автором дебютного гола на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Побил рекорд 1986-го года

Валенсия стал самым возрастным автором дебютного гола на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара играет против национальной команды Эквадора.

Первый мяч в этой игре записал на свой счет форвард латиноамериканцев Эннер Валенсия – эквадорец реализовал пенальти на 15-й минуте встречи. А спустя еще 15 минут Валенсия оформил дубль. Примечательно, что в начале встречи еще один гола Эннера не был засчитан.

Таким образом, нападающий турецкого "Фенербахче" стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале - Эннер сделал это в возрасте 33 лет и 16 дней. Прошлый рекорд по этому показателю принадлежал итальянцу Алессандро Альтобелли (30 лет и 184) – гол в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года.

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В статье: Катар Эквадор Эннер Валенсия
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Источник:
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