Валенсия стал самым возрастным автором дебютного гола на ЧМ

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара играет против национальной команды Эквадора.

Первый мяч в этой игре записал на свой счет форвард латиноамериканцев Эннер Валенсия – эквадорец реализовал пенальти на 15-й минуте встречи. А спустя еще 15 минут Валенсия оформил дубль . Примечательно, что в начале встречи еще один гола Эннера не был засчитан.

Таким образом, нападающий турецкого "Фенербахче" стал самым старшим автором дебютного гола на мундиале - Эннер сделал это в возрасте 33 лет и 16 дней. Прошлый рекорд по этому показателю принадлежал итальянцу Алессандро Альтобелли (30 лет и 184) – гол в ворота сборной Болгарии на Чемпионате мира 1986 года.