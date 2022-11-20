Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэддисон и Уокер не сыграют завтра с Ираном
Англия потеряла двух важных игроков
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед первым матчем на чемпионате мира в Катаре – против Ирана – рассказал о потерях в составе команды.
Как заявил Саутгейт, первый матч пропустят полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон и защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер. Последний мог пропустить и весь турнир из-за травмы, полученной в октябре, но успел восстановиться.
Мэддисон же получил повреждение в последнем матче "Лестера" перед ЧМ-2022, и с тех пор пропустил уже три тренировки сборной подряд. Однако, впечатляющая игровая форма Джеймса позволила ему получить место в заявке: в последних четырех матчах у него 2+2.
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Металлист 1:0. Сюрприз на мостике от одних, а на поле - от других
- Катар – Эквадор. Анонс и прогноз матча-открытия ЧМ на 20.11.2022
- Бензема пропустит второй Чемпионат мира подряд
- Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО