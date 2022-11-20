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Мэддисон и Уокер не сыграют завтра с Ираном

Чемпионат мира FIFA
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Англия потеряла двух важных игроков

Мэддисон и Уокер не сыграют завтра с Ираном

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед первым матчем на чемпионате мира в Катаре – против Ирана – рассказал о потерях в составе команды.

Как заявил Саутгейт, первый матч пропустят полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон и защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер. Последний мог пропустить и весь турнир из-за травмы, полученной в октябре, но успел восстановиться.

Мэддисон же получил повреждение в последнем матче "Лестера" перед ЧМ-2022, и с тех пор пропустил уже три тренировки сборной подряд. Однако, впечатляющая игровая форма Джеймса позволила ему получить место в заявке: в последних четырех матчах у него 2+2.

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В статье: Кайл Уокер Национальная сборная Англии Национальная сборная Ирана Джеймс Мэддисон Чемпионат мира 2022
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