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Катар стал первым хозяином ЧМ, проигравший матч-открытие

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Историческое достижение

Катар стал первым хозяином ЧМ, проигравший матч-открытие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара проиграла национальной команде Эквадора - 0:2. Оба гола забил капитан латиноамериканцев Эннер Валенсия.

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Таким образом, Катар стал первым организатором мундиаля, который проиграл свой дебютный матч на Чемпионате мира.

До этого страны-организаторы одерживали 16 побед и 6 раз играли вничью в первых поединках на турнире.

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В статье: Катар Эквадор
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:04
скажу больше: они проиграют ВСЕ 3 МАТЧА!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2022 в 20:51
Статистика в футбол не грає..
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0
0
Romerik (YNWA)
20.11.2022 в 21:28
І Катар тоже не грає
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:29
платит))
0
0

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