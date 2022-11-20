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Катар стал первым хозяином ЧМ, проигравший матч-открытие
Историческое достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара
Таким образом, Катар стал первым организатором мундиаля, который проиграл свой дебютный матч на Чемпионате мира.
До этого страны-организаторы одерживали 16 побед и 6 раз играли вничью в первых поединках на турнире.
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Источник:WhoScored
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:04
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2022 в 20:51
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Romerik (YNWA)
20.11.2022 в 21:28
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 21:29
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