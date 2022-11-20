Катар стал первым хозяином ЧМ, проигравший матч-открытие

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара проиграла национальной команде Эквадора - 0:2. Оба гола забил капитан латиноамериканцев Эннер Валенсия.

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Таким образом, Катар стал первым организатором мундиаля, который проиграл свой дебютный матч на Чемпионате мира.

До этого страны-организаторы одерживали 16 побед и 6 раз играли вничью в первых поединках на турнире.