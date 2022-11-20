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Катар и Эквадор выдали худший матч по числу ударов с 1966 года

Чемпионат мира FIFA
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Катар и Эквадор выдали худший матч по числу ударов с 1966 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара проиграла национальной команде Эквадора - 0:2. Оба гола забил капитан латиноамериканцев Эннер Валенсия.

Команды на обоих за весь поединок нанесли всего 11 ударов: 5 – Катар и 6 – Эквадор.

Таким образом, этот матч установил худший результат по этому показателю из мундиаля 1966 года.

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В статье: Катар Эквадор
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