Катар и Эквадор выдали худший матч по числу ударов с 1966 года

В первом матче Чемпионата мира 2022 года сборная Катара проиграла национальной команде Эквадора - 0:2. Оба гола забил капитан латиноамериканцев Эннер Валенсия.

Команды на обоих за весь поединок нанесли всего 11 ударов: 5 – Катар и 6 – Эквадор.

Таким образом, этот матч установил худший результат по этому показателю из мундиаля 1966 года.