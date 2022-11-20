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Тренер Катара: Суть не в том, что мы не хотели атаковать

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(2 голосов)

Феликс Санчес считает, что нужно играть более организовано

Тренер Катара: Суть не в том, что мы не хотели атаковать

FIFA / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас поделился мыслями после поражения от Эквадора в первом матче Чемпионата мира 2022 года.

"Мы провели эту игру определенным образом, однако у нашего соперника были свои идеи. Суть не в том, что мы не хотели атаковать, а в том, что у Эквадора было свое оружие".

Если мы хотим быть конкурентоспособными, то мы должны хорошо защищаться и быть очень хорошо организованными. И когда мы обладаем мячом, мы хотим быть более эффективными", - рассказал коуч национальной команды Катара.

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В статье: Катар Эквадор
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 22:56
мирча 2.0?
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