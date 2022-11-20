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Тренер Катара: Суть не в том, что мы не хотели атаковать
Феликс Санчес считает, что нужно играть более организовано
FIFA / Автор неизвестен
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас поделился мыслями после
"Мы провели эту игру определенным образом, однако у нашего соперника были свои идеи. Суть не в том, что мы не хотели атаковать, а в том, что у Эквадора было свое оружие".
Если мы хотим быть конкурентоспособными, то мы должны хорошо защищаться и быть очень хорошо организованными. И когда мы обладаем мячом, мы хотим быть более эффективными", - рассказал коуч национальной команды Катара.
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