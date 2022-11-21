Парадоксы футбольного Ирана: когда сборная представляет протест, а не режим

Легенда иранского футбола Али Даеи не поехал в Катар на чемпионат мира.

Автор 109 голов за национальную сборную сделал заявление в своем Instagram:

"В эти трудные дни я хочу оставаться на родине и быть со своим народом. Также я выражаю свое соболезнование семьям, потерявшим близких из-за последних событий".

Вообще-то Instagram в Иране запрещен, и интернет глушат по полной программе, однако пост уже собрал более трех миллионов лайков.

Тем временем CNN информирует, что у легенды футбола забрали загранпаспорт после того, как Даеи опроверг заявление полиции, якобы школьница в его родном городе Ардебиль умерла от инфаркта. Конечно, это не так – ее забили до смерти Стражи революции.

Экс-форвард "Баварии", однако, не испугался. Он далее постит в соцсетях "крамолу", а недавно наведался к активисту Хосейну Ронаги, попавшему в больницу после пыток в тюрьме. Такой наглости власти не ожидали, поэтому Даеи даже пропустили в палату с пострадавшим. Конечно, последствия будут для них обоих.

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Ну а началось все с 22-летней Махсы Амини, которую Полиция морали забила до смерти 16 сентября.

Поводом для ареста стали "неправильно покрытая голова" и узкие джинсы. При этом власти не только отказались наказывать виновных, но и объявили Махсу жертвой сердечного приступа.

"Женщины начали эту волну протеста", - говорит Рамьяр Хассани, представитель организации Hengaw Organization for Human Rights. "Но дальше присоединились и остальные. Женщины и мужчины сейчас стоят бок о бок. Весь Иран объединен. Впервые со времен Исламской революции существует уникальное единство между этническими группами. Все скандируют один и тот же лозунг. Наши требования одинаковые".

С 1979 года женщины в Иране угнетены, бесправны и ко всему вынуждены соблюдать строгий дресс-код. Демонстранты требуют отменить этот архаизм.



Протестующие на улицах Тегерана, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Morteza Nikoubazl/NurPhoto Протестующие на улицах Тегерана, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Иран и раньше трясло от протестов, но это другое. В 2009 году средний класс митинговал против фальсификации выборов; в 2019-м – бедняки против поднятия цен на топливо. А вот женщины сумели объединить все общество и даже национальные меньшинства как азербайджанцев и белуджей. Что говорить, если в консервативном Мешхеде на северо-востоке страны студенты университета Фирдоуси во время выступления представителя власти скандировали: "Референдум!"

Они – герои, поскольку идут на смерть. Лишь в одном Захедане во время митинга Корпус стражей исламской революции (КСИР) расстрелял 40 человек. Также пулеметы 50-го калибра применялись для разгона демонстрантов в Курдистане.

В ответ протестующие по ночам швыряют камни, коктейли Молотова, возводят баррикады, а кое-где и штурмуют склады оружия; в тех городах, где это получилось, борьба особенно ожесточенная.

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Больницы по всей стране забиты протестующими, но большинство врачей их не "сдают".



Баррикада устояла! Фото: nytimes.com/ автор: James Montague Баррикада устояла! Фото: nytimes.com/ автор: James Montague

The New York Times взяла интервью у 30-летнего Самана – одного из лидеров ночных протестов на улицах Тегерана. В октябре полицейский с трех метров выстрелил ему в лицо резиновой пулей, и мужчина потерял глаз.

Лежа в больнице он подслушал разговор военных, что как только Саман поправится, его приговорят к смертной казни. С помощью матери и друзей ему удалось убежать из палаты через окно, а через два дня, когда смог самостоятельно ходить, он покинул Иран:

"Иногда я чувствую, будто что-то потерял. Жизнь моя стала темнее. Но потом я вспоминаю, что моя цель – показать человечеству зверства иранской власти. Доказательства прямо на моем лице, и я этим горжусь".

Его травма уже типична для Ирана. Корпус стражей революции сознательно целит протестующим в глаза, чтобы ослепить их. Более 230 столичных офтальмологов подписали открытое письмо к правительству, чтобы оно "растолковало правоохранителям последствия их действий", но, конечно, те прекрасно сами все знают. Их цель – заставить народ замолчать и сидеть по домам.

Саман уверен, что неправильно завязанный платок на голове Махсы Амини не мог вызвать такую ​​бурю. Это была лишь капля, переполнившая чашу.



Портреты аятоллы в стране на каждом шагу. Getty Images/Global Images Ukraine Портреты аятоллы в стране на каждом шагу. Getty Images/Global Images Ukraine

Годами иранский режим имитировал реформы и просил народ подождать – мол, скоро все наладится, но по факту лучше жилось только топ-чиновникам, военным и их детям. Для них – деньги, работа, перспективы. Проблемы остальных режим будто не замечает - и ситуация еще усложнилась после того, как Дональд Трамп обложил Иран новыми санкциями. Для контекста, прямо сейчас местный риал стоит 0,00087 гривны.

Старшее поколение склонно терпеть и это, но молодежь благодаря интернету выросла на западных фильмах, музыке, соцсетях, и уже не живет мечтой любой ценой сделать ядерную ракету, чтобы бахнуть ею по Израилю.

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Ну, а футболисты – это самые успешные молодые люди, ко всему играющие в свободном мире.

"Меня не волнует, что меня могут выгнать из сборной. Это не такая уж большая цена за один локон волос несправедливо обиженной иранской женщины. Позор тем, кто так легко убивает людей", - написал у себя на странице форвард "Байера" Сердар Азмун.

Al Jazeera узнала, что власти Ирана действительно хотели исключить его из команды, однако дальше был целый флешмоб – в поддержку протестующих высказались форвард "Порту" Мехди Тареми, бомбардир "Омонии" Карим Ансарифард, вингер "Фейенорда" Алиреза Джаханбакш; короче, весь цвет местного футбола.

И это далеко не все. После победы в Суперкубке Ирана игроки "Эстеглаля" отказались аплодировать лидерам государства, а капитан Хоссейн Хосейни посвятил трофей "иранским женщинам, борющимся за свои права".

Ему повезло – он до сих пор на свободе. А вот 36-летний защитник "Сайпы" Хоссейн Махини за свою критику режима уже попал в тюрьму; его ждет суд.

Не удержался от критики аятоллы Али Хаменеи и его марионеток в правительстве и экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Саядманеш. Сейчас он играет за "Халл Сити", так что может не бояться ареста ежеминутно. Впрочем, по словам эксперта по Ближнему Востоку Джеймса Монтегю, все не так просто:

"Иранским игрокам нелегко. Режим наказывает инакомыслие, даже когда ты проживаешь за пределами страны. Если они не могут дотянуться до вас, они обязательно нападут на вашу семью".

И все же спортсмены рискуют дальше. Так, 6 ноября сборная по пляжному футболу отказалась петь национальный гимн перед Межконтинентальным кубком, а ее капитан изобразил на голове символ протестов.

#Iranian beach soccer team are 2022 Intercontinental Beach Soccer Cup champs after beating Brazil today in Dubai.



A player celebrates his goal by re-enacting the cutting of hair that women are doing in protest against the Islamic Republic. #IranRevolution #MahsaAmini #Iran pic.twitter.com/ALmcLhV4PV — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) November 6, 2022

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Это ходьба по тонкому, очень тонкому льду, и каждый сам решает, как далеко готов зайти.

Даеи идет уверенно. Параллельно шагает тернистыми путями оппозиционера другой экс-баварец Али Карими, вывезший семью в Дубай, и оттуда рассказывающий миру о горе на родине. Как уверяет Mehr News, за это иранские власти уже возбудили против Али уголовное дело по статье "заговор против нацбезопасности". "Троцкист" и "японский шпион" – это же очевидно.

Другой известный экс-футболист Джавад Некунам не так активен в интернете, но и его не выпустили на ЧМ в Катаре – видно, Корпус стражей что-то пронюхал.

Вообще в этом Корпусе – почти 300,000 солдат; у них есть своя авиация, флот, почти 500 танков, не считая стрелкового оружия. У протестующих спортсменов - лишь их имя как фиговый листок, спасающий от грубой расправы в стиле Амини.

Незадолго до вылета на мундиаль всю сборную собрал у себя президент страны Ибрагим Райси и, как пишут независимые СМИ, это не был дружеский разговор. Каждому футболисту напомнили, что может произойти, если он выступит против власти во время ЧМ. Пусть некоторые откажутся возвращаться в страну, но у них есть родственники; даже у уроженца Мальме Самана Годдоса бабушка доживает в Ахвазе.



Корпус стражей революции. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Morteza Nikoubazl/NurPhoto Корпус стражей революции. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Тренер сборной Карлуш Кейруш уже заявил, мол, не возразит, если игроки заявят свою политическую позицию в Катаре, но рискнут ли они после такого? Пойдут ли на вооруженные орды фанатиков и приспособленцев, вооружившись одной только правдой?

Washington Post считает, что храбрецы найдутся. Тем временем проходящий реабилитацию в Европе Саман со слезами смотрит на окровавленную фотографию своего друга, которую тот прислал несколько часов назад: