Парадоксы футбольного Ирана: когда сборная представляет протест, а не режим

Легенда иранского футбола Али Даеи не поехал в Катар на чемпионат мира.

Автор 109 голов за национальную сборную сделал заявление в своем Instagram:

Вообще-то Instagram в Иране запрещен, и интернет глушат по полной программе, однако пост уже собрал более трех миллионов лайков.

Тем временем CNN информирует, что у легенды футбола забрали загранпаспорт после того, как Даеи опроверг заявление полиции, якобы школьница в его родном городе Ардебиль умерла от инфаркта. Конечно, это не так – ее забили до смерти Стражи революции.

Экс-форвард "Баварии", однако, не испугался. Он далее постит в соцсетях "крамолу", а недавно наведался к активисту Хосейну Ронаги, попавшему в больницу после пыток в тюрьме. Такой наглости власти не ожидали, поэтому Даеи даже пропустили в палату с пострадавшим. Конечно, последствия будут для них обоих.

***

Ну а началось все с 22-летней Махсы Амини, которую Полиция морали забила до смерти 16 сентября.

Поводом для ареста стали "неправильно покрытая голова" и узкие джинсы. При этом власти не только отказались наказывать виновных, но и объявили Махсу жертвой сердечного приступа.

С 1979 года женщины в Иране угнетены, бесправны и ко всему вынуждены соблюдать строгий дресс-код. Демонстранты требуют отменить этот архаизм.

Иран и раньше трясло от протестов, но это другое. В 2009 году средний класс митинговал против фальсификации выборов; в 2019-м – бедняки против поднятия цен на топливо. А вот женщины сумели объединить все общество и даже национальные меньшинства как азербайджанцев и белуджей. Что говорить, если в консервативном Мешхеде на северо-востоке страны студенты университета Фирдоуси во время выступления представителя власти скандировали: "Референдум!"

Они – герои, поскольку идут на смерть. Лишь в одном Захедане во время митинга Корпус стражей исламской революции (КСИР) расстрелял 40 человек. Также пулеметы 50-го калибра применялись для разгона демонстрантов в Курдистане.

В ответ протестующие по ночам швыряют камни, коктейли Молотова, возводят баррикады, а кое-где и штурмуют склады оружия; в тех городах, где это получилось, борьба особенно ожесточенная.

***

Больницы по всей стране забиты протестующими, но большинство врачей их не "сдают".

The New York Times взяла интервью у 30-летнего Самана – одного из лидеров ночных протестов на улицах Тегерана. В октябре полицейский с трех метров выстрелил ему в лицо резиновой пулей, и мужчина потерял глаз.

Лежа в больнице он подслушал разговор военных, что как только Саман поправится, его приговорят к смертной казни. С помощью матери и друзей ему удалось убежать из палаты через окно, а через два дня, когда смог самостоятельно ходить, он покинул Иран:

Его травма уже типична для Ирана. Корпус стражей революции сознательно целит протестующим в глаза, чтобы ослепить их. Более 230 столичных офтальмологов подписали открытое письмо к правительству, чтобы оно "растолковало правоохранителям последствия их действий", но, конечно, те прекрасно сами все знают. Их цель – заставить народ замолчать и сидеть по домам.

Саман уверен, что неправильно завязанный платок на голове Махсы Амини не мог вызвать такую ​​бурю. Это была лишь капля, переполнившая чашу.

Годами иранский режим имитировал реформы и просил народ подождать – мол, скоро все наладится, но по факту лучше жилось только топ-чиновникам, военным и их детям. Для них – деньги, работа, перспективы. Проблемы остальных режим будто не замечает - и ситуация еще усложнилась после того, как Дональд Трамп обложил Иран новыми санкциями. Для контекста, прямо сейчас местный риал стоит 0,00087 гривны.

Старшее поколение склонно терпеть и это, но молодежь благодаря интернету выросла на западных фильмах, музыке, соцсетях, и уже не живет мечтой любой ценой сделать ядерную ракету, чтобы бахнуть ею по Израилю.

***

Ну, а футболисты – это самые успешные молодые люди, ко всему играющие в свободном мире.

Al Jazeera узнала, что власти Ирана действительно хотели исключить его из команды, однако дальше был целый флешмоб – в поддержку протестующих высказались форвард "Порту" Мехди Тареми, бомбардир "Омонии" Карим Ансарифард, вингер "Фейенорда" Алиреза Джаханбакш; короче, весь цвет местного футбола.

И это далеко не все. После победы в Суперкубке Ирана игроки "Эстеглаля" отказались аплодировать лидерам государства, а капитан Хоссейн Хосейни посвятил трофей "иранским женщинам, борющимся за свои права".

Ему повезло – он до сих пор на свободе. А вот 36-летний защитник "Сайпы" Хоссейн Махини за свою критику режима уже попал в тюрьму; его ждет суд.

Не удержался от критики аятоллы Али Хаменеи и его марионеток в правительстве и экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Саядманеш. Сейчас он играет за "Халл Сити", так что может не бояться ареста ежеминутно. Впрочем, по словам эксперта по Ближнему Востоку Джеймса Монтегю, все не так просто:

И все же спортсмены рискуют дальше. Так, 6 ноября сборная по пляжному футболу отказалась петь национальный гимн перед Межконтинентальным кубком, а ее капитан изобразил на голове символ протестов.

#Iranian beach soccer team are 2022 Intercontinental Beach Soccer Cup champs after beating Brazil today in Dubai.



A player celebrates his goal by re-enacting the cutting of hair that women are doing in protest against the Islamic Republic. #IranRevolution #MahsaAmini #Iran pic.twitter.com/ALmcLhV4PV