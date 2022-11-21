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Тренер Эквадора - о победе над Катаром: Мы играли так, как хотели
Победу эквадорцам принес дубль Эннера Валенсии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром (2:0) в первом матче чемпионата мира 2022.
"Это была замечательная победа. Как часто бывает, в первом матче на чемпионате мира ты ощущаешь больше давления и напряжения. Мы знали, какое давление будем испытывать. Мы – самая молодая команда турнира.
Самое важное, что нам удалось победить. Мы играли так, как хотели. Я не полностью доволен, но достаточно спокоен, потому что мы сделали то, что должны были сделать. Нам следует улучшить определенные вещи, если мы хотим выйти в 1/8 финала", - сказал Альфаро.
Напомним, победу Эквадору принес дубль Эннера Валенсии.
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