Тренер Эквадора - о победе над Катаром: Мы играли так, как хотели

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром (2:0) в первом матче чемпионата мира 2022.

"Это была замечательная победа. Как часто бывает, в первом матче на чемпионате мира ты ощущаешь больше давления и напряжения. Мы знали, какое давление будем испытывать. Мы – самая молодая команда турнира.

Самое важное, что нам удалось победить. Мы играли так, как хотели. Я не полностью доволен, но достаточно спокоен, потому что мы сделали то, что должны были сделать. Нам следует улучшить определенные вещи, если мы хотим выйти в 1/8 финала", - сказал Альфаро.