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Главный тренер Сенегала: Весь футбольный мир опечален травмой Мане

Чемпионат мира FIFA
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Форвард не сыграет за сборную на Мундиале

Главный тренер Сенегала: Весь футбольный мир опечален травмой Мане

Фото: twitter.com/FootballSenegal

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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал травму Садио Мане, из-за которой форвард пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Очевидно, это большая неприятность для Мане и для сборной, но мы должны думать о здоровье и безопасности игрока.

Конечно, это большой вызов для нас. Каждый тренер строит команду вокруг своего лучшего футболиста. У нас сильная и молодая команда, способная принять вызов, хоть играть без Садио и нелегко.

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Мы говорим не только о сенегальцах, а о людях во всём мире. Весь футбольный мир опечален тем, что случилось с Мане. Он второй лучший игрок в мире", — приводит слова Сиссе Mirror.

Сегодня, 21 ноября, Сенегал сыграет против Нидерландов в 18:00.

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В статье: Сенегал Чемпионат Мира-2022 Садио Мане Алиу Сиссе
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Источник:
Mirror

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