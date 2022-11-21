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Главный тренер Сенегала: Весь футбольный мир опечален травмой Мане
Форвард не сыграет за сборную на Мундиале
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал травму Садио Мане, из-за которой форвард пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.
"Очевидно, это большая неприятность для Мане и для сборной, но мы должны думать о здоровье и безопасности игрока.
Конечно, это большой вызов для нас. Каждый тренер строит команду вокруг своего лучшего футболиста. У нас сильная и молодая команда, способная принять вызов, хоть играть без Садио и нелегко.
Мы говорим не только о сенегальцах, а о людях во всём мире. Весь футбольный мир опечален тем, что случилось с Мане. Он второй лучший игрок в мире", — приводит слова Сиссе Mirror.
Сегодня, 21 ноября, Сенегал сыграет против Нидерландов в 18:00.
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