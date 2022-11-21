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Нидерланды остались без своего лидера перед матчем с Сенегалом

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Мемфис Депай пропустит первую игру на ЧМ-2022

Нидерланды остались без своего лидера перед матчем с Сенегалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай не примет участия в первой игре своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом рассказал главный тренер "оранжевых" Луи ван Гал.

"Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для Сенегала отсутствие Садио Мане. Мане — экстраординарный игрок. Я хотел приобрести его, когда был главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он мог бы изменить ход матча, и я бы сказал, что Сенегалу его будет не хватать.

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Но то же самое касается и нас. Нам будет не хватать нашего лучшего бомбардира и короля голевых передач — Мемфиса Депая", — заявил ван Гал.

Напомним, сборные Нидерландов и Сенегала сыграют сегодня, 21 ноября. Начало - в 18:00.

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В статье: Нидерланды Сенегал Луи Ван Гал Мемфис Депай
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Источник:
The National News

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