Нидерланды остались без своего лидера перед матчем с Сенегалом

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай не примет участия в первой игре своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом рассказал главный тренер "оранжевых" Луи ван Гал.

"Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для Сенегала отсутствие Садио Мане. Мане — экстраординарный игрок. Я хотел приобрести его, когда был главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он мог бы изменить ход матча, и я бы сказал, что Сенегалу его будет не хватать.

Но то же самое касается и нас. Нам будет не хватать нашего лучшего бомбардира и короля голевых передач — Мемфиса Депая", — заявил ван Гал.

Напомним, сборные Нидерландов и Сенегала сыграют сегодня, 21 ноября. Начало - в 18:00.