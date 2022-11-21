 Катар 2022. День 2. Старт Англии и Нидерландов, перспективы Месси и Левандовского. Аудиомундиаль ᐉ UA-Футбол
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Катар 2022. День 2. Старт Англии и Нидерландов, перспективы Месси и Левандовского. Аудиомундиаль

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(3 голосов)

Встретимся в 20:00

Катар 2022. День 2. Старт Англии и Нидерландов, перспективы Месси и Левандовского. Аудиомундиаль

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Мы продолжаем держать вас в курсе событий на катарских полях. Сегодня состоятся матчи с участием Англии и Нидерландов, считающихся одними из фаворитов Мундиаля. Обсудим также перспективы Аргентины с Лионелем Месси и Польши с Робертом Левандовским, которым играть завтра.

Встречаемся сегодня в 20:00. Будет интересно.

Студия аналитики: Александр Рыженко, Роман Синчук и Егор Старков.
Режиссер: Александр Рыженко.

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