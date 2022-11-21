Катар 2022. День 2. Старт Англии и Нидерландов, перспективы Месси и Левандовского. Аудиомундиаль

Мы продолжаем держать вас в курсе событий на катарских полях. Сегодня состоятся матчи с участием Англии и Нидерландов, считающихся одними из фаворитов Мундиаля. Обсудим также перспективы Аргентины с Лионелем Месси и Польши с Робертом Левандовским, которым играть завтра.

Встречаемся сегодня в 20:00. Будет интересно.

Студия аналитики: Александр Рыженко, Роман Синчук и Егор Старков.

Режиссер: Александр Рыженко.