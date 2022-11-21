Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Катар 2022. День 2. Старт Англии и Нидерландов, перспективы Месси и Левандовского. Аудиомундиаль
Встретимся в 20:00
Getty Images / Global Images Ukraine
Мы продолжаем держать вас в курсе событий на катарских полях. Сегодня состоятся матчи с участием Англии и Нидерландов, считающихся одними из фаворитов Мундиаля. Обсудим также перспективы Аргентины с Лионелем Месси и Польши с Робертом Левандовским, которым играть завтра.
Встречаемся сегодня в 20:00. Будет интересно.
Студия аналитики: Александр Рыженко, Роман Синчук и Егор Старков.
Режиссер: Александр Рыженко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес – Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Верес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 21.11.2022
- Доннарумма нервно пьет воду. ВИДЕО, как Алаба забил невероятным ударом в ворота Италии
- Сборная Польши полетела на чемпионат мира в сопровождении истребителей F-16
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
- 08:49 Украинские Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178
- 08:24 Зарубежные Обсуждение поединка Катар – Эквадор, превью к матчам команд Саутгейта и Ван Гала. Аудиомундиаль
- 14:56 Зарубежные Превью к ЧМ: катарские инновации, влияние травм, фавориты и андердоги. Аудиомундиаль
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн