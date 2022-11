Англия - Иран 6:2. Одностороннее движение 

Сборная Англии очень хорошо провела свой первый матч на Чемпионате мира в Катаре, забив сборной Ирана шесть голов. По одному мячу забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, а Букайо Сака сделал дубль. Никто из них ранее не отмечался на Мундиале.

Перед стартом турнира ожидалось, что Англия будет играть с тремя центральными защитниками, но из-за того, что Уокер продолжается восстановление, Саутгейт переключился на 4-2-3-1. Магуайр и Стерлинг, которые подходили к ЧМ не в лучшей форме, получили место в старте, и в итоге оправдали доверие Саутгейта. Что касается Ирана, то это были предсказуемые 5-4-1 и готовность играть практически весь поединок без мяча.

В какой степени эта сборная Ирана представляет диктаторский режим своей страны? Команда сделала все, чтобы от него отстраниться. Футболисты сборной Ирана не пели свой гимн, болельщики на стадионе и вовсе его освистали. Также на трибунах было немало баннеров в поддержку протестов.

К самой игре. Англия хорошо начала матч, установила контроль и сразу нащупала болевые точки соперника. Иран оставлял слишком много свободы фулбекам “трех львов” Шоу и Триппьеру, которые славятся своими кроссами. Помимо этого, персы неуверенно чувствовали себя после угловых сборной Англии.

После одного нестандартного розыгрыша штрафного Кейн выполнил прострел и центрбек Ирана Хоссейни столкнулся головой с кипером Бейранвандом. Игра прервалась на 15 минут, вратарю оказывали помощь и затем зачем-то разрешили играть дальше, хотя столкновение было очень сильным. И вскоре сам Бейранванд попросил замену – он не мог продолжить матч.

Англия продолжала владеть инициативой, команда Саутгейта создала несколько полумоментов, а затем Магуайр пробил в перекладину после углового. Гол был делом времени и он был забит после простой, но прекрасно разыгранной комбинации. Магуайр дал разрезной пас вперед на Маунта, Маунт катнул одноклубнику Стерлингу, форвард “Челси” отправил на фланг Шоу, прекрасный навес и не менее замечательный удар головой Беллингема. Для 19-летнего хавбека это был первый гол за сборную Англии.

Вскоре Англии наконец-то удалось забить гол и после стандарта. Подача Шоу на Магуайра, защитники Ирана снова не справились с центрбеком “Манчестер Юнайтед”, мяч отлетел к Сака и вингер “Арсенала” уложил мяч в ворота ударом от перекладины.

Иран не мог прийти в себя и Англия до перерыва забила еще раз. Беллингем удержался на ногах после подкатов игроков Ирана, дал мяч Кейну, а капитан сборной прострелил на Стерлинга.

3:0 – игра была сделана. К первому тайму было добавлено 14 минут, но Ирану удалось нанести только один удар (выше). Англия владела мячом 82% игрового времени.

Карлуш Кейрош провел в перерыве три замены, но Ирану как-то игру переломить не удалось. Англия делала все, что хотела, иногда сбавляла темп, в других эпизодах проводила хорошие вертикальные атаки. После одной из них Стерлинг прорвался через центр и выдал голевой пас на Сака.

Только после 0:4 Ирану удалось забить свой первый гол на турнире. Вышедший на замену Голизаде разобрался на фланге и отдал голевую на Тареми. За форвардом “Порту” не успел Магуайр. Как оказалось позже, у центрбека МЮ возникли какие-то проблемы со здоровьем и он покинул поле.

За двадцать минут до финального свистка Саутгейт сразу провел четыре замены, среди вышедших на поле был Маркус Рашфорд, и вингеру “Юнайтед” понадобилось меньше минуты, чтобы забить пятый гол сборной Англии. Вторым ассистом отметился Харри Кейн.

Не остался без своего мяча и Джек Грилиш. Все для вингера "Манчестер Сити" сделал форвард Каллум Уилсон, выполнив удачный проход по флангу. Но точку в матче поставила команда Ирана. Бразильский рефери Рафаэль Клаус зачем-то добавил десять минут ко второму тайму и на 90+11 минуте Стоунз привез пенальти, который реализовал Тареми.

