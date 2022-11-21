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Англия - Иран 6:2. Одностороннее движение
Команда Гарета Саутгейта уверенно победила в своем первом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии очень хорошо провела свой первый матч на Чемпионате мира в Катаре, забив сборной Ирана шесть голов. По одному мячу забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, а Букайо Сака сделал дубль. Никто из них ранее не отмечался на Мундиале.
Перед стартом турнира ожидалось, что Англия будет играть с тремя центральными защитниками, но из-за того, что Уокер продолжается восстановление, Саутгейт переключился на 4-2-3-1. Магуайр и Стерлинг, которые подходили к ЧМ не в лучшей форме, получили место в старте, и в итоге оправдали доверие Саутгейта. Что касается Ирана, то это были предсказуемые 5-4-1 и готовность играть практически весь поединок без мяча.
Your #ThreeLions! ???? pic.twitter.com/5Q9weVC7jt— England (@England) November 21, 2022
В какой степени эта сборная Ирана представляет диктаторский режим своей страны? Команда сделала все, чтобы от него отстраниться. Футболисты сборной Ирана не пели свой гимн, болельщики на стадионе и вовсе его освистали. Также на трибунах было немало баннеров в поддержку протестов.
#IRN ✊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/muCcDHbjAN— Mirror Football (@MirrorFootball) November 21, 2022
К самой игре. Англия хорошо начала матч, установила контроль и сразу нащупала болевые точки соперника. Иран оставлял слишком много свободы фулбекам “трех львов” Шоу и Триппьеру, которые славятся своими кроссами. Помимо этого, персы неуверенно чувствовали себя после угловых сборной Англии.
После одного нестандартного розыгрыша штрафного Кейн выполнил прострел и центрбек Ирана Хоссейни столкнулся головой с кипером Бейранвандом. Игра прервалась на 15 минут, вратарю оказывали помощь и затем зачем-то разрешили играть дальше, хотя столкновение было очень сильным. И вскоре сам Бейранванд попросил замену – он не мог продолжить матч.
Англия продолжала владеть инициативой, команда Саутгейта создала несколько полумоментов, а затем Магуайр пробил в перекладину после углового. Гол был делом времени и он был забит после простой, но прекрасно разыгранной комбинации. Магуайр дал разрезной пас вперед на Маунта, Маунт катнул одноклубнику Стерлингу, форвард “Челси” отправил на фланг Шоу, прекрасный навес и не менее замечательный удар головой Беллингема. Для 19-летнего хавбека это был первый гол за сборную Англии.
Вскоре Англии наконец-то удалось забить гол и после стандарта. Подача Шоу на Магуайра, защитники Ирана снова не справились с центрбеком “Манчестер Юнайтед”, мяч отлетел к Сака и вингер “Арсенала” уложил мяч в ворота ударом от перекладины.
Иран не мог прийти в себя и Англия до перерыва забила еще раз. Беллингем удержался на ногах после подкатов игроков Ирана, дал мяч Кейну, а капитан сборной прострелил на Стерлинга.
3:0 – игра была сделана. К первому тайму было добавлено 14 минут, но Ирану удалось нанести только один удар (выше). Англия владела мячом 82% игрового времени.
Point to a #ThreeLions goalscorer. pic.twitter.com/6qpsFpO74t— England (@England) November 21, 2022
Карлуш Кейрош провел в перерыве три замены, но Ирану как-то игру переломить не удалось. Англия делала все, что хотела, иногда сбавляла темп, в других эпизодах проводила хорошие вертикальные атаки. После одной из них Стерлинг прорвался через центр и выдал голевой пас на Сака.
Только после 0:4 Ирану удалось забить свой первый гол на турнире. Вышедший на замену Голизаде разобрался на фланге и отдал голевую на Тареми. За форвардом “Порту” не успел Магуайр. Как оказалось позже, у центрбека МЮ возникли какие-то проблемы со здоровьем и он покинул поле.
За двадцать минут до финального свистка Саутгейт сразу провел четыре замены, среди вышедших на поле был Маркус Рашфорд, и вингеру “Юнайтед” понадобилось меньше минуты, чтобы забить пятый гол сборной Англии. Вторым ассистом отметился Харри Кейн.
Не остался без своего мяча и Джек Грилиш. Все для вингера "Манчестер Сити" сделал форвард Каллум Уилсон, выполнив удачный проход по флангу. Но точку в матче поставила команда Ирана. Бразильский рефери Рафаэль Клаус зачем-то добавил десять минут ко второму тайму и на 90+11 минуте Стоунз привез пенальти, который реализовал Тареми.
Scorers in the second half ???? pic.twitter.com/HyWWJ0IMxT— England (@England) November 21, 2022
Насколько на самом деле сильна Англия и насколько слаб Иран? Узнаем только в следующих матчах. Но в первой игре у команды Саутгейта получилось практически все, кроме клиншита.
Чемпионат мира, первый тур, группа B. Доха, “Халифа Интернешнл Стэдиум”
Англия – Иран 6:2
Голы: Беллингем 35, Сака 43, Стерлинг 45+1, Сака 62, Рашфорд 71, Грилиш 90 – Тареми 65, Тареми 90+13 (пен.)
Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр (Дайер 70), Шоу – Беллингем, Райс – Сака (Рашфорд 70), Маунт (Фоден 71), Стерлинг (Грилиш 70) – Кейн (Уилсон 76)
Иран: Бейранванд (Хоссейни 19) – Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми (Кананизадеган 46), Хоссейни, Мохаммади – Джаханбахш (Голизаде 46), Нуроллахи (Азмун 77), Карими (Эззатоллахи 46), Сафи – Тареми
Предупреждения: Джаханбахш 25, Пуралиганджи 48
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