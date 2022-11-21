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Беллингем выводит Англию вперед в матче с Ираном
"Три льва" уже впереди
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем стал автором первого гола сборной Англии на ЧМ-2022. Игрок дортмундской "Боруссии" замкнул подачу с левого края от Люка Шоу.
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Напомним, что прямо сейчас Англия играет с Ираном поединок первого тура Мундиаля. На 40-й минуте встречи счет 1:0. Следить за игрой можно
Этот гол для 19-летнего Беллингема стал дебютным в составе национальной сборной. Раньше он забивал только за английскую молодежку.
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