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Уже разгром. Стерлинг забивает третий гол Ирану
3:0 до перерыва!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рахим Стерлинг забил свой двадцатый гол в составе сборной Англии. Это произошло еще в первом тайме стартового матча ЧМ-2022 против Ирана.
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Отметим, что к первой половине встречи арбитр прибавил 14 минут. По ходу тайма травму получил основной голкипер иранцев Алиреза Бейранванд, которому долго оказывали помощь. Поэтому команды будут играть почти час. Следите за игрой
Рахим Стерлинг забил дебютный гол на Чемпионатах мира. Ранее нападающий играл на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, однако там забитыми мячами не отмечался.
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