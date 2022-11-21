 Иран благодаря неожиданному пасу отыгрывает один мяч. Счет 4:1 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Иран благодаря неожиданному пасу отыгрывает один мяч. Счет 4:1
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иран благодаря неожиданному пасу отыгрывает один мяч. Счет 4:1

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Усыпили иранцы Англию

Иран благодаря неожиданному пасу отыгрывает один мяч. Счет 4:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Иран отыгрывает один мяч и делает счет в матче с Англией 1:4. Неожиданный пас Али Голизаде вскрывает оборону "трех львов".

65' Мехди Тареми

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Иран Чемпионат мира 2022 Мехди Тареми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде