Чемпионат мира FIFA
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Иран благодаря неожиданному пасу отыгрывает один мяч. Счет 4:1
Усыпили иранцы Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иран отыгрывает один мяч и делает счет в матче с Англией 1:4. Неожиданный пас Али Голизаде вскрывает оборону "трех львов".
65' Мехди Тареми
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