 Рашфорд доводит счет до неприличного. Англия громит Иран 5:1 ᐉ UA-Футбол
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Рашфорд доводит счет до неприличного. Англия громит Иран 5:1

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Через минуту после выхода на поле

Рашфорд доводит счет до неприличного. Англия громит Иран 5:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маркус Рашфорд забивает в первом же эпизоде после выхода на поле. Англия громит Иран со счетом 5:1.

Харри Кейн отдал уже второй голевой пас в этом матче. Рашфорд разобрался на скорости и уверенно отправил мяч в ворота.

71' Маркус Рафшорд – 5:1.

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В статье: Англия Иран Маркус Рашфорд Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
21.11.2022 в 17:03
Трєвожно...
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vlotko (Броди)
21.11.2022 в 16:55
Що не не говоріть, а ЧЄ на попередній стадії матчів у групах набагато сильніший. В кожній групі є одна ато і дві команди, які набагато слабші від тих європейських команд, які не потрапили на ЧС. ( Італія, Шотландія, Швеція....)
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