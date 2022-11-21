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Рашфорд доводит счет до неприличного. Англия громит Иран 5:1
Через минуту после выхода на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маркус Рашфорд забивает в первом же эпизоде после выхода на поле. Англия громит Иран со счетом 5:1.
Харри Кейн отдал уже второй голевой пас в этом матче. Рашфорд разобрался на скорости и уверенно отправил мяч в ворота.
71' Маркус Рафшорд – 5:1.
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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
21.11.2022 в 17:03
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vlotko (Броди)
21.11.2022 в 16:55
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