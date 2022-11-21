Шансы Англии повышаются. Магуайр получил травму в стартовом матче команды на ЧМ-2020

Защитник сборной Англии Харри Магуайр получил травму в стартовом матче своей команды на ЧМ-2020.

Харри вышел в стартовом составе своей команды на матч против Ирана, однако отыграть полный поединок не смог.

Защитник попросил замену и был заменен на 68-й минуте.

К тому моменту счет был 5:1 в пользу англичан.

Подробности травмы игрока, как и время восстановления защитника будут известны позднее.