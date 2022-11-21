 Шансы Англии повышаются. Магуайр получил травму в стартовом матче команды на ЧМ-2020 ᐉ UA-Футбол
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Шансы Англии повышаются. Магуайр получил травму в стартовом матче команды на ЧМ-2020

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

На самом деле, большая неприятность для англичан

Шансы Англии повышаются. Магуайр получил травму в стартовом матче команды на ЧМ-2020

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Англии Харри Магуайр получил травму в стартовом матче своей команды на ЧМ-2020.

Харри вышел в стартовом составе своей команды на матч против Ирана, однако отыграть полный поединок не смог.

Защитник попросил замену и был заменен на 68-й минуте.

К тому моменту счет был 5:1 в пользу англичан.

Подробности травмы игрока, как и время восстановления защитника будут известны позднее.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн данного поединка.

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В статье: Англия Харри Магуайр
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