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Шансы Англии повышаются. Магуайр получил травму в стартовом матче команды на ЧМ-2020
На самом деле, большая неприятность для англичан
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Англии Харри Магуайр получил травму в стартовом матче своей команды на ЧМ-2020.
Харри вышел в стартовом составе своей команды на матч против Ирана, однако отыграть полный поединок не смог.
Защитник попросил замену и был заменен на 68-й минуте.
К тому моменту счет был 5:1 в пользу англичан.
Подробности травмы игрока, как и время восстановления защитника будут известны позднее.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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