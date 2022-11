Сака и Беллингем в тройке самых молодых авторов голов Англии на ЧМ

Полузащитники "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем и "Арсенала" Букайо Сака стали вторым и третьим самым молодым автором гола сборной Англии на мундиале, сообщает Squawka.

Джуду 19 лет и 145 дней, а Букайо 21 год и 77 дней.

Первое же место за Майлом Оуэном – он забил свой первый мяч на ЧМ в 18 лет и 190 дней. Через 8 дней он забил вновь.

Youngest players to score for England at the men’s World Cup:



◎ Michael Owen (18y 190d)

◎ Michael Owen (18y 198d)

◉ Jude Bellingham (19y 145d)

◉ Bukayo Saka (21y 77d)



Young Lions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nkFeNvqDFG