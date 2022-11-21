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Сака и Беллингем в тройке самых молодых авторов голов Англии на ЧМ
Новое поколение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитники "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем и "Арсенала" Букайо Сака стали вторым и третьим самым молодым автором гола сборной Англии на мундиале, сообщает Squawka.
Джуду 19 лет и 145 дней, а Букайо 21 год и 77 дней.
Первое же место за Майлом Оуэном – он забил свой первый мяч на ЧМ в 18 лет и 190 дней. Через 8 дней он забил вновь.
Youngest players to score for England at the men’s World Cup:— Squawka (@Squawka) November 21, 2022
◎ Michael Owen (18y 190d)
◎ Michael Owen (18y 198d)
◉ Jude Bellingham (19y 145d)
◉ Bukayo Saka (21y 77d)
Young Lions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nkFeNvqDFG
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