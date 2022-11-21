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Сака и Беллингем в тройке самых молодых авторов голов Англии на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Новое поколение

Сака и Беллингем в тройке самых молодых авторов голов Англии на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитники "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем и "Арсенала" Букайо Сака стали вторым и третьим самым молодым автором гола сборной Англии на мундиале, сообщает Squawka.

Джуду 19 лет и 145 дней, а Букайо 21 год и 77 дней.

Первое же место за Майлом Оуэном – он забил свой первый мяч на ЧМ в 18 лет и 190 дней. Через 8 дней он забил вновь.

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В статье: Англия Майкл Оуэн Чемпионат мира 2022 Букайо Сака Джуд Беллингем
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