 Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча ᐉ UA-Футбол
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Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча

Чемпионат мира FIFA
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Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Матч Англии с Ираном в первом туре группы В (6:2) длился больше 104 минут. Судьи во главе с Рафаэлем Клаусом добавили сначала 14 минут к первому тайму, а потом 10 ко второму.

В первом тайме вратарю Ирана Алирезе Бейранванду оказывали помощь примерно 11 минут, а во второй половине игры травму получил Харри Магуайр.

Всего команды отыграли 24 минуты дополнительного времени.

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В статье: Англия Иран Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
21.11.2022 в 17:57
Наші друзі грюкнули ісламських терористів.
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