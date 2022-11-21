Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча

Матч Англии с Ираном в первом туре группы В (6:2) длился больше 104 минут. Судьи во главе с Рафаэлем Клаусом добавили сначала 14 минут к первому тайму, а потом 10 ко второму.

В первом тайме вратарю Ирана Алирезе Бейранванду оказывали помощь примерно 11 минут, а во второй половине игры травму получил Харри Магуайр.

Всего команды отыграли 24 минуты дополнительного времени.