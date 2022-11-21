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Феерический старт трех львов. Видео голов и обзор матча Англия – Иран 6:2

Чемпионат мира FIFA
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Гейм, сет, матч

Феерический старт трех львов. Видео голов и обзор матча Англия – Иран 6:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Многие прогнозировали скромную победу Англии на старте ЧМ-2022. В первые полчаса эти ожидания сбывались, ведь счет на табло был 0:0. Однако потом "трех львов" прорвало и уже было не остановить. Шесть голов забил фаворит и даже разрешил андердогу отличиться дважды. Но главным событием стало добавленное время: в сумме к первому и второму таймам рефери компенсировал 24 минуты.

Чемпионат мира, первый тур, группа B. Доха, "Халифа Интернешнл Стедиум"
Англия – Иран 6:2
Голы: Беллингем 35, Сака 43, Стерлинг 45+1, Сака 62, Рашфорд 71, Грилиш 90 – Тареми 65, Тареми 90+13 (пен.)

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В статье: Англия Иран
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