Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грилиш забил свой первый мяч на чемпионате мира на 90-ой минуте матча с Ираном
Джек сделал счет 6:1
Фото: Getty Images
Джек Грилиш забил в матче с Ираном (6:2) свой первый мяч на чемпионатах мира. Это его дебютный мундиаль.
На 90-ой минуте Джек Грилиш ударом по пустым. Замечательную передачу отдал Каллам Уилсон.
Всего Грилиш провел 25 матчей за сборную и забил 2 мяча. Джек дебютировал за национальную команду 8-го сентября 2020-го.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Динамо сократило отставание от Шахтера до одного балла. Таблица и результаты тура УПЛ
- Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн