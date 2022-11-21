Грилиш забил свой первый мяч на чемпионате мира на 90-ой минуте матча с Ираном

Джек Грилиш забил в матче с Ираном (6:2) свой первый мяч на чемпионатах мира. Это его дебютный мундиаль.

На 90-ой минуте Джек Грилиш ударом по пустым. Замечательную передачу отдал Каллам Уилсон.

Всего Грилиш провел 25 матчей за сборную и забил 2 мяча. Джек дебютировал за национальную команду 8-го сентября 2020-го.