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США – Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
США - Уэльс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Это не гранды и не претенденты на высокие места в турнире, но из группы американцы и валлийцы стремятся выйти. Стремятся и могут. Их очный матч – это ключевое противостояние в битве за второе место.
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Матч группы В начнется в 21.00. Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере. Также эту игру покажут региональные каналы "Суспільного" и сайт "Суспільне спорт".
Чемпионат мира 2022, Группа В, Первый тур
21.11.2022, 21:00, стадион "Ахмад бин Али", Аль-Райан
Судья: А. Аль-Джассим (Катар)
Трансляция: MEGOGO, Суспільне
США 21:00 Уэльс
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