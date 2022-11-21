 США - Уэльс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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США – Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

США - Уэльс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

США – Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это не гранды и не претенденты на высокие места в турнире, но из группы американцы и валлийцы стремятся выйти. Стремятся и могут. Их очный матч – это ключевое противостояние в битве за второе место.

Матч группы В начнется в 21.00. Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере. Также эту игру покажут региональные каналы "Суспільного" и сайт "Суспільне спорт".

Чемпионат мира 2022, Группа В, Первый тур
21.11.2022, 21:00, стадион "Ахмад бин Али", Аль-Райан
Судья: А. Аль-Джассим (Катар)
Трансляция: MEGOGO, Суспільне

США 21:00 Уэльс

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В статье: США Уэльс Чемпионат Мира-2022
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