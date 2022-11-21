Они потеряли связь с 21-м веком – ФИФА требует от Бельгии убрать слово Love с изнанки игровой футболки

ФИФА потребовала от Бельгии заклеить надписи "Love" на внутренней части гостевой формы. Об этом сообщает Nieuwsblad.be.

Кроме того, ассоциация убедительно попросила не использовать разноцветные разминочные футболки для разминки перед матчем. Причина просьбы не уточняется.

Надпись "Love" символизирует общие ценности разнообразия, равенства и инклюзивности. Она размещена на внутренней части воротника гостевой формы таким образом, что её не видно, когда она надета на футболисте.

Примечательно, что сборная Бельгии должна была провести все 3 матча в группе в домашней форме.

"ФИФА не заботятся о социальных проблемах и ​​критике чемпионата мира", — прокомментировали ситуацию в Amnesty International.

"Уже было плохо, когда они не предоставили компенсационный фонд для пострадавших рабочих в Катаре, как того требовали Amnesty. Это было меньшим, что они могли сделать. А теперь они ещё и запрещают группу OneLove. Это немыслимо", – подытожила правозащитная организация.

Напомним, что ранее ФИФА также запретила на турнире капитанам европейских сборных надевать повязки "OneLove". В ассоциации заявили, что за надетую повязку игроку будут показывать желтую сразу же, после выхода на поле.