Сенегал – Нидерланды 0:2. Вымучили

Чемпионат мира-2022

Группа A, первый тур

"Аль-Тумама Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Сборная Сенегала очень часто фигурировала в СМИ перед началом Мундиаля. В первую очередь из-за реноме, ведь в Катар "львы Теранги" ехали в статусе действующего обладателя Кубка Африки. Во вторую очередь – из-за отсутствия главной звезды команды Садио Мане. Сегодня вингера "Ливерпуля" точно не хватило, потому что его партнеры не дожали там, не смог бы дожать он.

Первый тайм получился очень конкурентным. Нидерланды как условный фаворит этого матча первыми создали свой момент. На 18-й минуте угловой у ворот Нопперта привел к быстрой контратаке "оранье", которую мог завершать де Йонг, однако за ширмой нескольких ложных замахов так и забыл об ударе.

Кстати, о голкипере. Ван Гал удивил своим выбором, ведь в старте выпустил не опытного Ремко Пасвера, а вратаря восьмой команды Эредивизи "Херенвена" Андриса Нопперта. Это был его дебют за сборную Нидерландов и он сыграл прекрасно.

A colossal performance from this man today ❌



On his international debut, too! ???? pic.twitter.com/DAEZnMIQ81