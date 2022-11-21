Сенегал – Нидерланды 0:2. Вымучили

Чемпионат мира-2022

Группа A, первый тур

"Аль-Тумама Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Сборная Сенегала очень часто фигурировала в СМИ перед началом Мундиаля. В первую очередь из-за реноме, ведь в Катар "львы Теранги" ехали в статусе действующего обладателя Кубка Африки. Во вторую очередь – из-за отсутствия главной звезды команды Садио Мане. Сегодня вингера "Ливерпуля" точно не хватило, потому что его партнеры не дожали там, не смог бы дожать он.

Первый тайм получился очень конкурентным. Нидерланды как условный фаворит этого матча первыми создали свой момент. На 18-й минуте угловой у ворот Нопперта привел к быстрой контратаке "оранье", которую мог завершать де Йонг, однако за ширмой нескольких ложных замахов так и забыл об ударе.

Кстати, о голкипере. Ван Гал удивил своим выбором, ведь в старте выпустил не опытного Ремко Пасвера, а вратаря восьмой команды Эредивизи "Херенвена" Андриса Нопперта. Это был его дебют за сборную Нидерландов и он сыграл прекрасно.

A colossal performance from this man today ❌



On his international debut, too! ???? pic.twitter.com/DAEZnMIQ81 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022

В первом тайме страж ворот нидерландцев был почти без работы – страховали защитники. Среди них сейв в свой актив записал ван Дейк. Правда, Сенегал был очень активным, интенсивным, но вот завершения не хватало.

Впервые по-серьезному в игру Нопперт вошел на 65-й минуте. Де Йонг потерял мяч в центре поля, что привело к контрнаступлению сенегальцев. Пробивал по воротам Нидерландов Диа, точно попав в шестерку, однако Андрис прекрасно сложился и вытащил мяч. Также Нопперт и спас через несколько минут после мощного выстрела Нампали Менди. В середине второго тайма подопечные Ван Гала начали проваливаться.

Стоит отметить и достаточно щепетильный момент имени де Йонга. Он не по-спортивному (возможно и случайно) травмировал Куяте. Полузащитник Сенегала игру продолжить не смог

De Jong's trying to see if he's lengthy pic.twitter.com/scoU0TrKIL — Danny (@DannyAaronsFUT) November 21, 2022

Старт и финиш второй половины встречи для "оранье" получились удачными. После перерыва обе команды много атаковали, однако именно нидерландцы создали несколько полумоментов. Но наконец-то размочить счет удалось аж на 84-й минуте: Гакпо головой замкнул навес де Йонга.

Сенегал сразу же поджал соперника, пытаясь отыграться. Была и осада, но опасность удалось создать только из-за пределов штрафной: Нопперт потянул коварный дальний удар Гейе.

Бразильский судья, как и подходит сегодняшней моде, добавил восемь минут ко второму тайму. Нидерланды пытались довести свое преимущество до финального свистка, а Сенегал искал больные точки в защите соперника. Не нашёл. Вместо этого это получилось в "оранье": быстрая контратака привела к двум ударам, однако после первого сейва Менди Классен в касание прошил голкипера.

Стоит отметить, что в отличие от Нопперта, Эдуар сыграл сегодня не слишком уверенно. Он ошибся в моменте с Гакпо, когда неудачно вышел из ворот, так же и отбил мяч перед собой, а затем пропустил между рук выстрел Классена.

Нидерланды сравнялись с Эквадором по количеству очков и разнице забитых-пропущенных. Правда, "оранье" пока на первом месте благодаря тому, что на одну желтую карточку меньше.

Сенегал пока третий, но точно имеет шансы побороться за плей-офф. Победу Нидерландам сегодня принесло активность и скилл отдельно избранных исполнителей, а также ошибки Менди. В целом сенегальцы в защите выглядели сплоченно, так что шансы на выход из группы у них точно есть. Нужно только собраться и сыграть в следующих матчах, хотя бы так, как играли первые 80 минут.

Сенегал – Нидерланды 0:2

Гол: Коди Гакпо 84, Классен 90+9

Сенегал: Э. Менди – Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло (Якобс 62) – Н. Менди, Гейе, Куяте (Гуэ 73) – Диатта (Джексон 74), Диа (Дьенг 69), Сарр

Нидерланды: Нопперт – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд – Бергхюйс (Копмайнерс 79), де Йонг, Гакпо (де Рон 90+4) – Янссен, Бергвейн (Классен 79)

Предупреждения: Н. Менди 90+4, Гейе 90+6 – де Лигт 56