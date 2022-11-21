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Менди парирует удар прямо в ноги Классену

Чемпионат мира FIFA
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Забивает Классен после выхода на замену

Менди парирует удар прямо в ноги Классену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дэви Классен забил второй мяч Нидерландов в матче против Сенегала (2:0). Эдуар Менди парировал удар Мемфиса Депая, но парировал его прямо на ноги нидерландского хавбека.

90+9' Дэви Классен – 2:0.

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В статье: Нидерланды Сенегал Дэви Классен Чемпионат мира 2022 Эдуар Менди
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