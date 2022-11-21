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Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали
Другие акции сборным ранее запретили
Фото: скриншот трансляции Megogo
Игроки сборной Англии все-таки преклонили колено перед стартом встречи против Ирана. В этот момент в фанзоне столицы Катара, Дохе, потух экран.
Об этом сообщает The Sun.
Перед матчем в сети обсуждалось преклонение колена, на фоне возможных спортивных санкций со стороны ФИФА.
Игроки сборной Англии в полном составе все-таки преклонили колено, а на фанзоне в Дохе как раз в этот момент на 15 секунд прервалась трансляция. Об этом сообщили журналисты, находящиеся непосредственно на месте.
Напомним, что ранее сборным пришлось отказаться от повязки OneLove, которая символизирует борьбу с любыми формами дискриминации. национальные команды побоялись, что ФИФА будет наказывать капитанов с повязками автоматическими желтыми.
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