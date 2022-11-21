 Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали ᐉ UA-Футбол
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Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали

Чемпионат мира FIFA
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Другие акции сборным ранее запретили

Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали

Фото: скриншот трансляции Megogo

Новина українською

Игроки сборной Англии все-таки преклонили колено перед стартом встречи против Ирана. В этот момент в фанзоне столицы Катара, Дохе, потух экран.

Об этом сообщает The Sun.

Перед матчем в сети обсуждалось преклонение колена, на фоне возможных спортивных санкций со стороны ФИФА.

Игроки сборной Англии в полном составе все-таки преклонили колено, а на фанзоне в Дохе как раз в этот момент на 15 секунд прервалась трансляция. Об этом сообщили журналисты, находящиеся непосредственно на месте.

Напомним, что ранее сборным пришлось отказаться от повязки OneLove, которая символизирует борьбу с любыми формами дискриминации. национальные команды побоялись, что ФИФА будет наказывать капитанов с повязками автоматическими желтыми.

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В статье: Англия Иран Чемпионат мира 2022
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